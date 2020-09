Torino, infortunio Rincon: sotto accusa il terreno di gioco (Di lunedì 28 settembre 2020) Tomas Rincon si è infortunato durante Torino-Atalanta L’infortunio di Tomas Rincon, centrocampista del Torino, subito durante la partita dello stadio Olimpico contro l’Atalanta potrebbe essere più grave del previsto. Il venezuelano potrebbe restar fuori per circa 20 giorni, saltando il prossimo impegno contro il Genoa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’infortunio di Rincon sarebbe stato causato indirettamente dalle pessime condizioni del terreno di gioco dello stadio granata. Lo stato del manto erboso è parso sensibilmente instabile durante la partita con l’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tomassi è infortunato durante-Atalanta L’di Tomas, centrocampista del, subito durante la partita dello stadio Olimpico contro l’Atalanta potrebbe essere più grave del previsto. Il venezuelano potrebbe restar fuori per circa 20 giorni, saltando il prossimo impegno contro il Genoa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’disarebbe stato causato indirettamente dalle pessime condizioni deldidello stadio granata. Lo stato del manto erboso è parso sensibilmente instabile durante la partita con l’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com

