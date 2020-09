Torino, Bremer nel mirino di Leicester ed Everton (Di lunedì 28 settembre 2020) Torino - Dopo gli acquisti di Under e Castagne, il Leicester potrebbe tornare a fare acquisti in Italia. Nel mirino delle Foxes, infatti, c'è Bremer , il centrale brasiliano del Torino che sembra ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 settembre 2020)- Dopo gli acquisti di Under e Castagne, ilpotrebbe tornare a fare acquisti in Italia. Neldelle Foxes, infatti, c'è, il centrale brasiliano delche sembra ...

sportli26181512 : #Torino, Bremer nel mirino di Leicester ed Everton: I due club stanno pensando al centrale brasiliano dei granata p… - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - C'è l'accordo per #RubenDias dal Benfica al City e per #Otamendi che farà il percorso inverso… - WolfMercato : Iniziamo col Torino: vogliono vendere Lyanco allo Sporting Lisbona per reinvestire su Andersen del Lione (ex Samp).… - ItalianSerieA : Lineup Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Murru; Meite, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti.… - SaxSan2 : L'#Atalanta inizia la sua stagione con un poker, confermandosi macchina da goal. Nel #Torino si salvano solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Bremer Torino, dall'Inghilterra: anche il Leicester sulle tracce di Bremer TUTTO mercato WEB Dall'Inghilterra: Leicester ed Everton interessati a Bremer

Il difensore del Torino pronto a un'esperienza in Premier LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Leicester potrebbe tornare a pescare in Italia.

Toro News Award 2020/2021: plebiscito per Belotti, ma Bremer comanda la classifica

La seconda giornata del Toro News Award 2020/2021 va ad Andrea Belotti. A seguito della sfida con l’Atalanta in campionato del Torino, abbiamo chiesto ai lettori di votare i due giocatori granata migl ...

Il difensore del Torino pronto a un'esperienza in Premier LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Leicester potrebbe tornare a pescare in Italia.La seconda giornata del Toro News Award 2020/2021 va ad Andrea Belotti. A seguito della sfida con l’Atalanta in campionato del Torino, abbiamo chiesto ai lettori di votare i due giocatori granata migl ...