Tommaso Zorzi si sdraia | occhio alle sue mutande | un dettaglio raccapricciante | che imbarazzo | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 settembre 2020) Sottoporsi ventiquattro ore su ventiquattrotelecamere che trasmettono in diretta quello che fai può avere degli effetti collaterali piuttosto imbarazzanti. Si parla ovviamente del Grande Fratello Vip, il discusso e seguito programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. E si parla degli effetti collaterali che è costretto a subire, uno degli inquilini più chiacchierati di questa edizioni, anche per gli insulti gratuiti a Lorella Cuccarini. Ma qui gli insulti non c'entrano, bensì c'entrano le sue. Già, eccoto sul letto nella mattinata di lunedì 28 settembre, maglietta e. Peccato che lesiano... bucate. E il popolo di Twitter, ovviamente, non si lascia ...