Tik Tok: blocco temporaneo sul bando Trump (Di lunedì 28 settembre 2020) Il giudice Carl J. Nichols concede una tregua al colosso Tik Tok. Deroga sul bando Trump che vieta di scaricare l'applicazione negli Stati Uniti Tik Tok può tirare un sospiro di sollievo, almeno per la prima tranche giudiziaria che vede coinvolti l'amministrazione statunitense e il colosso cinese ByteDance. Il giudice del tribunale federale del Distretto di Columbia, Carl J. Nichols ha, infatti, accolto la richiesta degli avvocati dell'azienda cinese di bloccare temporaneamente il divieto di scaricare Tik Tok negli Usa. Il blocco sarebbe entrato in vigore proprio oggi, ma la decisione del giudice americano dà una piccola tregua all'app cinese. Il braccio di ferro Il divieto, fortemente voluto dal presidente Trump, incontra così il primo ostacolo. La motivazione principale che ...

