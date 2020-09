Thiago Silva si sfoga: “Leonardo non mi ha trattato bene, il Psg mi ha fatto arrabbiare” (Di lunedì 28 settembre 2020) È ormai passato oltre un mese, ma a Thiago Silva l'addio al PSG non riesce ad andare giù. Il difensore brasiliano, dopo essere stato corteggiato anche dalla Fiorentina è approdato al Chelsea per realizzare il sogno di giocare in Premier League, ma l'addio alla Francia frulla ancora nella testa dell'ex calciatore del Milan. Il brasiliano si è sfogato tra le righe di France Football."IL PSG MI HA fatto ARRABBIARE"caption id="attachment 1028651" align="alignnone" width="1024" Thiago Silva, getty images/captionIL LUNGO ADDIO - "Lasciarmi così con il PSG mi ha fatto male ed arrabbiare - spiega Thiago Silva alla rivista francese - era una situazione che poteva essere gestita in modo differente. Nel periodo ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 settembre 2020) È ormai passato oltre un mese, ma al'addio al PSG non riesce ad andare giù. Il difensore brasiliano, dopo essere stato corteggiato anche dalla Fiorentina è approdato al Chelsea per realizzare il sogno di giocare in Premier League, ma l'addio alla Francia frulla ancora nella testa dell'ex calciatore del Milan. Il brasiliano si èto tra le righe di France Football."IL PSG MI HAARRABBIARE"caption id="attachment 1028651" align="alignnone" width="1024", getty images/captionIL LUNGO ADDIO - "Lasciarmi così con il PSG mi hamale ed arrabbiare - spiegaalla rivista francese - era una situazione che poteva essere gestita in modo differente. Nel periodo ...

ItaSportPress : Thiago Silva si sfoga: 'Leonardo non mi ha trattato bene, il Psg mi ha fatto arrabbiare' - - fcin1908it : Thiago Silva contro Leonardo: 'Goffo e frettoloso, non si tratta così uno come me. E Cavani?' -… - sportface2016 : #calcio #Ligue1 #ThiagoSilva è tornato a parlare del suo addio al #PSG - eantoniopolonia : @Silvio2611_ se non arriva Thiago Silva ti disattivi?! - antiracaille56 : @Verragoat__ @Amir7321 @ActuFoot_ Non Thiago Silva est nul -

Ultime Notizie dalla rete : Thiago Silva Thiago Silva sul suo addio al PSG: "Mi ha fatto arrabbiare, doveva essere fatto diversamente" TUTTO mercato WEB Thiago Silva si sfoga: “Leonardo non mi ha trattato bene, il Psg mi ha fatto arrabbiare”

IL LUNGO ADDIO – “Lasciarmi così con il PSG mi ha fatto male ed arrabbiare – spiega Thiago Silva alla rivista francese – era una situazione che poteva essere gestita in modo differente. Nel periodo de ...

VIDEO – Esordio horror con il Chelsea per Thiago Silva: l’incredibile pasticcio del difensore cercato anche dalla Fiorentina

Non certo un bell’esordio quello di Thiago Silva con la maglia del Chelsea. Il difensore, cercato anche dalla Fiorentina in questo mercato, è stato infatti protagonista in negativo della partita contr ...

IL LUNGO ADDIO – “Lasciarmi così con il PSG mi ha fatto male ed arrabbiare – spiega Thiago Silva alla rivista francese – era una situazione che poteva essere gestita in modo differente. Nel periodo de ...Non certo un bell’esordio quello di Thiago Silva con la maglia del Chelsea. Il difensore, cercato anche dalla Fiorentina in questo mercato, è stato infatti protagonista in negativo della partita contr ...