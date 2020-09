The Midnight Sky: le prime foto del nuovo film di George Clooney (Di lunedì 28 settembre 2020) Il nuovo film diretto e interpretato da George Clooney per Netflix si intitolerà The Midnight Sky: ecco le prime foto ufficiali George Clooney torna dietro la macchina da presa dopo Suburbicon, del 2017. Per la sua collaborazione con la piattaforma streaming Netflix, l’attore, produttore e regista sceglie di esplorare la fantascienza post-apocalittica. Dopotutto lo spazio non è di certo nuovo per lui, dopo aver recitato in Solaris (2002) di Steven Soderbergh e Gravity (2013) di Alfonso Cuarón. The Midnight Sky, suo settimo film da regista, è tratto dal romanzo La distanza tra le stelle (Good morning, Midnight), di Lily Brooks-Dalton, ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 28 settembre 2020) Ildiretto e interpretato daper Netflix si intitolerà TheSky: ecco leufficialitorna dietro la macchina da presa dopo Suburbicon, del 2017. Per la sua collaborazione con la piattaforma streaming Netflix, l’attore, produttore e regista sceglie di esplorare la fantascienza post-apocalittica. Dopotutto lo spazio non è di certoper lui, dopo aver recitato in Solaris (2002) di Steven Soderbergh e Gravity (2013) di Alfonso Cuarón. TheSky, suo settimoda regista, è tratto dal romanzo La distanza tra le stelle (Good morning,), di Lily Brooks-Dalton, ...

NetflixIT : Una misteriosa catastrofe globale, uno scienziato solitario e degli astronauti che non possono tornare a casa: The… - dan_maze : @LuMi017 Solo una persona che apprezza The Midnight Gospel mi può seguire in questo percorso mistico - MartinoMarzili1 : @aleihxa Infatti vorrei vedere the politician. Hanno detto che è bellissimo. Poi Midnight in Paris lo conosco. Grande film ??? - luvxharreh : ??spoiler the universe began with your eyes closed?? No raga non scherziamo proprio eh perché non mi avete avvisato… - sfiorata82 : RT @cinefilosit: #TheMidnightSky: prime foto ufficiali del film diretto e con #GeorgeClooney #Netflix -

Ultime Notizie dalla rete : The Midnight The Midnight Sky: le prime foto del nuovo film di e con George Clooney! ComingSoon.it The Midnight Sky: le prime foto del nuovo film di George Clooney

Il nuovo film diretto e interpretato da George Clooney per Netflix si intitolerà The Midnight Sky: ecco le prime foto ufficiali.

The Midnight Sky: le prime foto del nuovo film di e con George Clooney!

Per il suo settimo film da regista, che si intitola The Midnight Sky, George Clooney sceglie la fantascienza e racconta l'estinzione della razza umana. Sono arrivate le prime immagini di scena.

Il nuovo film diretto e interpretato da George Clooney per Netflix si intitolerà The Midnight Sky: ecco le prime foto ufficiali.Per il suo settimo film da regista, che si intitola The Midnight Sky, George Clooney sceglie la fantascienza e racconta l'estinzione della razza umana. Sono arrivate le prime immagini di scena.