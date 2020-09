The Legend of Zelda – Sarà Tom Holland il Link della serie Netflix? (Di lunedì 28 settembre 2020) della possibilità di una serie Netflix dedicata a The Legend of Zelda si parla già da alcuni mesi. Il servizio di streaming ha annunciato recentemente l’intenzione di finanziare un nuovo progetto non identificato, con la ragguardevole cifra di 1,5 miliardo di dollari. Secondo il The Wall Street Journal questo progetto consisterebbe in una collaborazione con Nintendo per una serie live action basata sulla saga, pianificata in concomitanza con l’arrivo entro l’anno del servizio in Giappone. Secondo gli ultimi rumor Tom Holland, attuale interprete di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, sarà il volto di Link. A rivelare questo dettaglio è stata una fonte molto attendibile, la stessa che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 settembre 2020)possibilità di unadedicata a Theofsi parla già da alcuni mesi. Il servizio di streaming ha annunciato recentemente l’intenzione di finanziare un nuovo progetto non identificato, con la ragguardevole cifra di 1,5 miliardo di dollari. Secondo il The Wall Street Journal questo progetto consisterebbe in una collaborazione con Nintendo per unalive action basata sulla saga, pianificata in concomitanza con l’arrivo entro l’anno del servizio in Giappone. Secondo gli ultimi rumor Tom, attuale interprete di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, sarà il volto di. A rivelare questo dettaglio è stata una fonte molto attendibile, la stessa che ...

MissisJekyll : Lunedì di fine settembre freddo e piovoso, serve farsi coraggio per uscire e cominciare la settimana. Wake up Every… - OdionDerick : @yoyo777 @yusuf_abatan @erigganewmoney Ahhhhh see Erica oh oboy see style chai....Erica the legend okpo kenchi???????? - PlayStationBit : #Brigandine: The Legend of Runersia, data di lancio e nuovo trailer per il titolo di #Happinet e #MatrixSoftware pr… - GamingToday4 : The Legend of Zelda: Ocarina Of Time: Nintendo lo ha registrato come nuovo marchio - JohnnyKenpachi : The Legend of Zelda Ocarinha do tempo -

Ultime Notizie dalla rete : The Legend Brigandine: The Legend of Runersia, data di lancio e nuovo trailer PlayStationBit The Legend of Zelda – Sarà Tom Holland il Link della serie Netflix?

Secondo gli ultimi rumor sarà Tom Holland il volto di Link nella serie TV di The Legend of Zelda, prodotta da Netflix: ecco i dettagli.

Gwyneth Paltrow, per il suo 48esimo compleanno si mostra nuda su Instagram

Gwyneth Paltrow ha postato su Instagram una foto compeltamete nuda per festeggiare il 48° compleanno. E fa imbarazzare sua figlia Apple ...

Secondo gli ultimi rumor sarà Tom Holland il volto di Link nella serie TV di The Legend of Zelda, prodotta da Netflix: ecco i dettagli.Gwyneth Paltrow ha postato su Instagram una foto compeltamete nuda per festeggiare il 48° compleanno. E fa imbarazzare sua figlia Apple ...