The Foreigner – Trama, trailer e cast del film (Di lunedì 28 settembre 2020) The Foreigner è il film che Italia 1 propone per la sua prima serata di oggi, 28 settembre 2020. Un thriller drammatico realizzato tre anni fa e diretto da Martin Cambell. La pellicola è l'adattamento del romanzo The Chinaman scritto nel '92 da Stephen Leather. La Trama di The Foreigner ruota attorno a un vedovo ed ex soldato che decide di vendicarsi della morte della figlia adolescente. Per riuscire a rintracciare gli attentatori, dovrà sfidare il vide primo ministro irlandese Hennessy. Di seguito gli altri dettagli, il trailer e il cast completo. The Foreigner – La Trama Ngoc Minh Quan ha voltato pagina in seguito alla fine della guerra in Vietnam. A Londra ha aperto un ristorante cinese con la socia Lam e la ...

