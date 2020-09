The Foreigner, trama e cast sul film d’azione del 2017 (Di lunedì 28 settembre 2020) The Foreigner è il film che andrà in onda stasera, alle ore 21.20 su Italia Uno. Il titolo originale del film significa Lo straniero. Ecco di cosa parla questo film d’azione e tutte le curiosità sulla pellicola del 2017. The Foreigner: trama, trailer, cast e curiosità The Foreigner è una pellicola d’azione del 2017. Il film ripercorre la storia del romanzo The Chinaman del 1992. L’opera fu scritta da Stephen Leather. Il regista è Martin Campbell. La pellicola si ricorda anche perché nel cast ci sono Jackie Chan in un ruolo serio e Pierce Brosnan. Infatti, le lingue originali del film sono ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 28 settembre 2020) Theè ilche andrà in onda stasera, alle ore 21.20 su Italia Uno. Il titolo originale delsignifica Lo straniero. Ecco di cosa parla questod’azione e tutte le curiosità sulla pellicola del. The, trailer,e curiosità Theè una pellicola d’azione del. Ilripercorre la storia del romanzo The Chinaman del 1992. L’opera fu scritta da Stephen Leather. Il regista è Martin Campbell. La pellicola si ricorda anche perché nelci sono Jackie Chan in un ruolo serio e Pierce Brosnan. Infatti, le lingue originali delsono ...

cineblogit : Stasera in tv: “The Foreigner” su Italia 1 - toysblogit : Stasera in tv: “The Foreigner” su Italia 1 - Ash71Pietro : Stasera in tv: “The Foreigner” su Italia 1 - TvItaMemories : #StaseraInTv (28 settembre 2020) #Rai1 - #NeroAMetà 2 #Rai2 - #BossInIncognito #Rai3 - #PresaDiretta #Rete4 -… -