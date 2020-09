The Boys: Antony Starr svela la prima versione del costume di Patriota (FOTO) (Di lunedì 28 settembre 2020) Antony Starr ha pubblicato le FOTO della prima prova del costume di The Boys mostrando quanta strada è stata fatta da allora. La star di The Boys, Anthony Starr, ha celebrato l'arrivo del sesto episodio della seconda stagione su Amazon Prime Video svelando alcune immagini che mostrano la prima versione del costume di Patriota. L'attore commenta le immagini pubblicate su Instagram scrivendo: "Ho trovato queste FOTO del costume di inizio 2018, la prima volta che l'ho provato al completo. Ci sono voluti sei mesi per arrivare a questo punto, è stato fantastico vedere il team all'opera per crearlo. Se penso a ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 settembre 2020)ha pubblicato ledellaprova deldi Themostrando quanta strada è stata fatta da allora. La star di The, Anthony, ha celebrato l'arrivo del sesto episodio della seconda stagione su Amazon Prime Videondo alcune immagini che mostrano ladeldi. L'attore commenta le immagini pubblicate su Instagram scrivendo: "Ho trovato questedeldi inizio 2018, lavolta che l'ho provato al completo. Ci sono voluti sei mesi per arrivare a questo punto, è stato fantastico vedere il team all'opera per crearlo. Se penso a ...

