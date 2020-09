Tg Sanità, edizione del 28 settembre 2020 (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo i “risultati incoraggianti” dei test antigenici negli aeroporti, il ministero della Salute sta valutando di utilizzarli anche nelle scuole. Ad annunciarlo è stato il ministro Roberto Speranza durante il question time alla Camera. “Avere più test antigenici e molecolari a disposizione- ha detto Speranza- ci mette nelle condizioni di affrontare meglio anche la questione delle scuole”. Intanto, riviste scientifiche “importanti segnalano che c’è la possibilità di riscontrare il virus semplicemente attraverso l’analisi della saliva in modo non invasivo- ha sottolineato il ministro- cosa che renderebbe tale strumento più idoneo per i più piccoli, ma abbiamo bisogno che il processo di validazione da parte delle autorità competenti possa completarsi”.– CORONAVIRUS. SPERANZA: 100MILA TAMPONI AL GIORNO, LI AUMENTEREMO Leggi su dire (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo i “risultati incoraggianti” dei test antigenici negli aeroporti, il ministero della Salute sta valutando di utilizzarli anche nelle scuole. Ad annunciarlo è stato il ministro Roberto Speranza durante il question time alla Camera. “Avere più test antigenici e molecolari a disposizione- ha detto Speranza- ci mette nelle condizioni di affrontare meglio anche la questione delle scuole”. Intanto, riviste scientifiche “importanti segnalano che c’è la possibilità di riscontrare il virus semplicemente attraverso l’analisi della saliva in modo non invasivo- ha sottolineato il ministro- cosa che renderebbe tale strumento più idoneo per i più piccoli, ma abbiamo bisogno che il processo di validazione da parte delle autorità competenti possa completarsi”.– CORONAVIRUS. SPERANZA: 100MILA TAMPONI AL GIORNO, LI AUMENTEREMO

