Tg Politico Parlamentare | edizione del 28 settembre 2020

Partito democratico, sindacati, imprenditori e Bankitalia in pressing sul Mes, ma il premier Giuseppe Conte, preoccupato dalle tensioni interne al Movimento 5 stelle, continua a prendere tempo. Anche il commissario europeo, Paolo Gentiloni, ha ribadito come l'attivazione del fondo Salva Stati non preveda condizionalita'. "L'Italia e' tra i Paesi che possono avere un vantaggio maggiore dal Mes perche' il prestito e' a tassi agevolati e permetterebbe di migliorare il sistema sanitario", e' l'avviso di Gentiloni. Quanto al Recovery fund, il presidente del Consiglio ne ha parlato stamani a un evento per i 100 anni di Confagricoltura: "Non siamo affatto in ritardo con il piano, le preoccupazioni sono infondate", ha detto Conte.CSM. PALAMARA SI DIFENDE: NON SONO UN CORROTTO

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Tg Politico Parlamentare, edizione del 25 settembre 2020 - DIRE.it Dire BCE, Lagarde: board pronto ad adeguare le misure in base all'evoluzione della crisi

La presidente della Banca Centrale Europea in audizione al Parlamento Ue: crisi ancora in atto, si fa sentire sull'economia dell'area Euro.

Le prime elezioni al tempo del contagio: la democrazia mutilata

Le prime elezioni al tempo del contagio sono passate. Con la vittoria del Si si è ridotto il numero dei parlamentari e si è mutilata la democrazia.

