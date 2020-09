Tg Lazio | edizione del 28 settembre 2020

Leggi su dire

(Di lunedì 28 settembre 2020) "Non c'e' alcun allarme, ma una grande attenzione. Il coefficiente RT nel Lazio e' a 0.85, quindi sotto la media nazionale". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato, nel giorno in cui il consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi, ha lanciato l'allarme sull'incremento di casi positivi in Lazio e Campania. D'Amato, dopo aver sottolineato che il Lazio e' pronto al lockdown in specifiche aree del territorio, se l'aumento dei contagi dovesse richiederlo, ha ricordato che oggi, dal liceo Manara, sono iniziati i test rapidi antigenici nelle scuole. "Siamo la prima regione italiana ad entrare negli istituti e con un'attivita' di screening. Roma si sta difendendo e il sistema sanitario sta facendo tutto cio' che va fatto in queste circostanze".