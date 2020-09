Teramo-Palermo, debutto pieno di ombre per i rosanero: in Abruzzo una sconfitta senza attenuanti (Di lunedì 28 settembre 2020) "Palermo, debutto pieno di ombre. L'avventura comincia male".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i fari sul flop rosanero alla prima giornata di campionato. D'altra parte, ieri il Palermo è totalmente crollato in casa del Teramo nella prima partita ufficiale dopo sette mesi di totale inattività, causa Coronavirus. Una gara senza idee al culmine di una prestazione impalpabile e inconcludente "contro un avversario che dal primo all'ultimo minuto s' è dimostrato se non più forte certamente più organizzato dei rosa e soprattutto più incisivo negli ultimi metri, lì dove le partite si decidono".Teramo-Palermo 2-0: ... Leggi su mediagol (Di lunedì 28 settembre 2020) "di. L'avventura comincia male".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i fari sul flopalla prima giornata di campionato. D'altra parte, ieri ilè totalmente crollato in casa delnella prima partita ufficiale dopo sette mesi di totale inattività, causa Coronavirus. Una garaidee al culmine di una prestazione impalpabile e inconcludente "contro un avversario che dal primo all'ultimo minuto s' è dimostrato se non più forte certamente più organizzato dei rosa e soprattutto più incisivo negli ultimi metri, lì dove le partite si decidono".2-0: ...

