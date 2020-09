(Di lunedì 28 settembre 2020)ko a.Falsa partenza dei rosanero in Abruzzo, dove il destro dell'ex Santoro a inizio ripresa e quello di Di Francesco a fine partita gelano gli uomini di Roberto Boscaglia. Un inizio tutt'altro che brillante, sul rettangolo di gioco dello Stadio «Gaetano Bonolis» a far festa c'erano soltanto i padroni di casa, che hanno strappato meritatamente i loro primi tre punti in classifica della stagione.Di seguito, ledei.GAZZETTA DELLO SPORT6,5 Palazzi; 6 Pelagotti; 5,5 Peretti, 6 Lancini; 6 Marconi; 5,5 Crivello; 6 Corrado; 6; 5 Valente; 5 Kanoute; 5 Lucca; 6 Floriano; 6; 5 Saraniti; 5,5 Santana; 5,5 Boscaglia. GIORNALE DI SICILIA Pelagotti 6; Peretti 5,5; Lancini 6; Marconi 5,5; Crivello ...

Mediagol : Teramo-#Palermo 2-0, le pagelle dei quotidiani: Silipo il più pericoloso, Odjer fuori forma. Kanoute… - tifosipalermoit : Ritorno amaro tra i professionisti per il Palermo. La squadra di Boscaglia, con troppi giocatori fuori forma, si è… - WiAnselmo : Teramo-#Palermo 2-0, le pagelle dei quotidiani: Silipo il più pericoloso, Odjer fuori forma. Kanoute...… - Mediagol : Teramo-#Palermo 2-0, le pagelle dei quotidiani: Silipo il più pericoloso, Odjer fuori forma. Kanoute...… - ILOVEPACALCIO : Gds: 'La prima a #Teramo è una sconfitta senza attenuanti. #Palermo, debutto pieno di ombre. L’avventura comincia m… -

Ultime Notizie dalla rete : Teramo Palermo

PALERMO - «Il record mi rende orgoglioso, soprattutto perchè l’ho ottenuto tornando in campo dopo un grave infortunio. Sapevamo che avremmo sofferto il fatto di non avere mai giocato prima di oggi e a ...Il dg Santoro al veleno per la differenza di trattamento tra le varie regioni «Persi 15mila euro perché la Toscana non ha imitato Emilia e Abruzzo» ...