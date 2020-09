(Di lunedì 28 settembre 2020) Sgambato (responsabileDem): «Molti docenti precari, dovendo partecipare alle prove del, lascerebbero la cattedra che hanno appena preso per 5-6 giorni»

SkyTG24 : Alta tensione nel Caucaso fra #Armenia e #Azerbaigian: si combatte nella regione autonoma del Nagorno Karabakh, dov… - zazoomblog : Tensione nella scuola Azzolina: Il concorso si farà. Il Pd: E da rinviare. M5S: Ridicolo cambiare adesso -… - zazoomblog : Tensione nella scuola Azzolina: Il concorso si farà. Il Pd: E da rinviare. M5S: Ridicolo cambiare adesso -… - swifttselena : Raga ma solo io sento odore di litigata imminente? C’è una tensione nella casa PALPABILE #gfvip - clownbustercfb : La tensione che c'è ora nella casa là sento anche io dall'altra parte dell'Italia #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Tensione nella

Il Secolo XIX

Momenti di tensione all'esterno del Poliambulatorio della Assl di via Michele Pira. Un guasto all'impianto idrico ha causato ritardi di alcune ore nelle chiamate dei pazienti, quasi tutti prenotati da ...Il 27 Settembre 1920 nasceva a Saluzzo, nella Caserma dei Carabinieri comandata dal padre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, il cui nome riprendeva quello della via in cui era situata la Stazione dell´Arma, ...