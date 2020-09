Tensione in casa Trapani | il club rischia l’esclusione dal campionato di Serie C

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 28 settembre 2020) Momenti di grandein. La partita di ieri contro la Casertana non si è disputata. Il motivo? Non è arrivata in tempo utile la ratifica del tesseramento dell’allenatore Oberdan Biagioni e del medico sportivo chiamato a sostituire il dott. Giuseppe Mazzarella. L’arbitro ha ufficializzato la sospensione della gara, adesso il giudice sportivo procederà con il 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione. Ma inla situazione può degenerare. Ilanche l’esclusione dal, dovrà scendere in campo nelle prossime partite a partire dalla sfida di Coppa Italia contro il Brescia e ina Catanzaro. Servono risposte nel ...