Teatro San Carlo, ovazione in sala per l'apertura della stagione sinfonica nonostante l'aumento dei contagi

Napoli riparte dopo il Covid. Nonostante la curva dei contagi sia ancora in salita, turisti non solo italiani da agosto sono tornati a sceglierla come luogo di vacanza. Riprendono anche gli spettacoli. E dopo la mini stagione estiva in piazza, con stelle della lirica del calibro di Anna Netrebko e Jonas Kaufmann, il San Carlo ieri sera ha riaperto le porte del Teatro per la stagione sinfonica 2020/21. È l'orchestra sancarliana con Juraj Valchua, direttore musicale del Massimo partenopeo, sul podio, ha inaugurare il nuovo ciclo di concerti con la prima sinfonia di Gustav Mahler, 'Titano' per un sold out dei soli 500 posti disponibili sui 1.300 di reale capienza del Teatro ieri sera.

Napoli riparte dopo il Covid. Nonostante la curva dei contagi sia ancora in salita, turisti non solo italiani da agosto sono tornati a sceglierla come luogo di vacanza. Riprendono anche gli spettacoli