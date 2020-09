Tavolo tecnico sui rifiuti alla Rocca | no alle mega centrali | si alla provincializzazione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Entro i prossimi dieci giorni sarà presentato un aggiornamento del Piano industriale per la gestione del cicloda parte dell‘Ato. E’ questa la conclusione più importante raggiunta al termine del vertice convocatodei Rettori dal Presidente della Provincia Antonio Di Maria, che però non è stato presente, sostituito dal suo Vice Nino Lombardi, che è anche sindaco di Faicchio. E’ stato lo stesso primo cittadino di Faicchio a esortare l’Ato ad stilare una relazione approfondita sull’argomento.riunione hanno partecipato tutti i Soggetti che sono stati individuati nei giorni scorsi per questo organismo: erano, infatti, al...