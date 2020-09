Taranto, “le nubi di idrogeno solforato non si sprigionavano dalla maxi-discarica”: assolti in appello i vertici della società che la gestiva (Di lunedì 28 settembre 2020) Non era la discarica Vergine la responsabile delle nubi di gas che fino a gennaio 2014 hanno costretto migliaia di abitanti della provincia di Taranto e restare chiusi in casa. Nessuno pagherà per i bruciori agli occhi e i disturbi alle vie respiratorie che per anni hanno afflitto i piccoli comuni di Lizzano, San Marzano, Faggiano e Fragagnano. La corte d’appello di Taranto ha infatti assolto da tutte le accuse i vertici della società che ha gestito la discarica Vergine di Lizzano, sequestrata dai carabinieri del Noe di Lecce sei anni fa. Una sentenza che ha completamente cancellato le pene emesse nel processo di primo grado nei confronti di tre imputati: il 21 dicembre 2018, il tribunale di Taranto aveva condannato a 2 anni e 2 mesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Non era la discarica Vergine la responsabile delledi gas che fino a gennaio 2014 hanno costretto migliaia di abitantiprovincia die restare chiusi in casa. Nessuno pagherà per i bruciori agli occhi e i disturbi alle vie respiratorie che per anni hanno afflitto i piccoli comuni di Lizzano, San Marzano, Faggiano e Fragagnano. La corte d’diha infatti assolto da tutte le accuse isocietà che ha gestito la discarica Vergine di Lizzano, sequestrata dai carabinieri del Noe di Lecce sei anni fa. Una sentenza che ha completamente cancellato le pene emesse nel processo di primo grado nei confronti di tre imputati: il 21 dicembre 2018, il tribunale diaveva condannato a 2 anni e 2 mesi ...

