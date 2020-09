Svolta nella produzione dell’ergotioneina, la vitamina della longevità che combatte rughe, fragilità, declino cognitivo e molte altre malattie (Di lunedì 28 settembre 2020) Una recente ricerca giapponese suggerisce che la fermentazione utilizzando microrganismi ingegnerizzati potrebbe abbassare del 99% i costi di produzione della ergotioneina, un antiossidante simile ad una vitamina collegato alla longevità. L’ergotioneina fa parte di un gruppo di composti denominati “vitamine della longevità” da Bruce Ames, professore emerito di biochimica e biologia molecolare all’università della California, Berkely ed esperto in invecchiamento. Si ritiene che questi composti possano formare un nuovo gruppo di vitamine, poiché possono essere essenziali per la salute a lungo termine e devono essere assorbiti attraverso l’alimentazione. Ames ha descritto la sua teoria su PNAS nel 2018. Recenti studi dimostrano che ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Una recente ricerca giapponese suggerisce che la fermentazione utilizzando microrganismi ingegnerizzati potrebbe abbassare del 99% i costi diergotioneina, un antiossidante simile ad unacollegato alla longevità. L’ergotioneina fa parte di un gruppo di composti denominati “vitaminelongevità” da Bruce Ames, professore emerito di biochimica e biologia molecolare all’universitàCalifornia, Berkely ed esperto in invecchiamento. Si ritiene che questi composti possano formare un nuovo gruppo di vitamine, poiché possono essere essenziali per la salute a lungo termine e devono essere assorbiti attraverso l’alimentazione. Ames ha descritto la sua teoria su PNAS nel 2018. Recenti studi dimostrano che ...

