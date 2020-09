Superenalotto estrazione oggi 29 settembre VIDEO (Di martedì 29 settembre 2020) Tra pochi minuti al via la prossima estrazione Superenalotto, lotto 29 settembre : alle 20 le estrazioni in diretta verranno pubblicate oggi , giugno regalerà nuovi milionari ? Scopriamolo insieme “Natale 100×100” è il nuovo concorso abbinato al Superenalotto dedicato al Natale; nello specifico il 21 Dicembre ci saranno in palio 100 premi garantiti da … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 settembre 2020) Tra pochi minuti al via la prossima, lotto 29: alle 20 le estrazioni in diretta verranno pubblicate, giugno regalerà nuovi milionari ? Scopriamolo insieme “Natale 100×100” è il nuovo concorso abbinato aldedicato al Natale; nello specifico il 21 Dicembre ci saranno in palio 100 premi garantiti da … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

giannantonio51 : @____Cupido____ Se tornassi indietro con la testa che avevo allora non potrei fare diversamente. È come chiedere il… - Giochi24 : 10 25 29 51 55 #estrazione #millionday #28 #settembre #lunedi considera ogni giornata come una vita a se stante… - Giochi24 : 20 24 26 43 48 #estrazione #millionday #27 #settembre #domenica #quando si ama si ama tutta la persona cosi com'è… - infoitcultura : Estrazione del Lotto 26 settembre 2020, SuperEnalotto, 10eLotto - infoitcultura : Estrazione Superenalotto 26 settembre 2020: risultati, vincite e quote -