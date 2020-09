SuperEnalotto da 33 500 euro a Pasian Di Prato

Leggi su udine20

(Di lunedì 28 settembre 2020) Il Friuli Venezia Giulia non perde un colpo al. Il concorso di sabato 26 settembre fa sorridereDi, in provincia di Udine, dove è stato realizzato un “5” da 33.510,96. La schedina vincente è stata giocata presso il Bar Tabacchi Covre, in Via S. Caterina 32. La caccia al “6” riprenderà invece domani, quando il Jackpot metterà sul piatto 44,6 milioni. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni difiniti a Sassari, mentre in Friuli Venezia Giulia, fa sapere Agipronews, il “6” manca dal 2013, quando a Palazzolo Dello Stella, in provincia di Udine, vinsero oltre 53 milioni di