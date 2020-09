Super Mario 3D All-Stars batte Marvel's Avengers ed è il terzo miglior lancio del 2020 negli UK (Di lunedì 28 settembre 2020) Super Mario 3D All-Stars ha venduto più copie fisiche in due settimane rispetto a quanto fatto da Marvel's Avengers in quattro.L'esclusiva per Nintendo Switch è ora il gioco fisico più venduto di settembre e il terzo più grande lancio dell'anno finora, dietro l'esclusiva PlayStation The Last of Us 2 e Animal Crossing: New Horizons.La compilation Nintendo che include Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy sarà in vendita solo fino a marzo del prossimo anno. Anche la versione digitale sarà rimossa dall'eShop di Switch.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 settembre 2020)3D All-ha venduto più copie fisiche in due settimane rispetto a quanto fatto da'sin quattro.L'esclusiva per Nintendo Switch; ora il gioco fisico più venduto di settembre e ilpiù grandedell'anno finora, dietro l'esclusiva PlayStation The Last of Us 2 e Animal Crossing: New Horizons.La compilation Nintendo che include64,Sunshine eGalaxy sarà in vendita solo fino a marzo del prossimo anno. Anche la versione digitale sarà rimossa dall'eShop di Switch.Leggi altro...

