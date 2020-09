Sulla fine del flop Quota 100 finora solo tanta demagogia (Di lunedì 28 settembre 2020) demagogia continua sul tema della pensioni. Nel weekend e ancora ieri è andato in scena l’ormai solito teatrino nel quale Matteo Salvini spicca per faccia tosta. Lui, l’uomo che ha inventato Quota 100, un provvedimento parziale che si è dimostrato un flop fragoroso, da mesi denuncia il ritorno alla riforma Fornero che lui stesso ha previsto scrivendo la legge «sperimentale triennale»: la Fornero tornerà quasi tutta intera a fine 2021 proprio per sua volontà. Dopo che tutti gli esponenti del … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 28 settembre 2020)continua sul tema della pensioni. Nel weekend e ancora ieri è andato in scena l’ormai solito teatrino nel quale Matteo Salvini spicca per faccia tosta. Lui, l’uomo che ha inventato100, un provvedimento parziale che si è dimostrato unfragoroso, da mesi denuncia il ritorno alla riforma Fornero che lui stesso ha previsto scrivendo la legge «sperimentale triennale»: la Fornero tornerà quasi tutta intera a2021 proprio per sua volontà. Dopo che tutti gli esponenti del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

ScrivoArte2 : RT @ChinaskiStef: Volo voglio, cado non cado, indietreggio ballo, salto e volteggio: sulla fune, sulla fine, alla fine, il numero sta per… - plusultraitalia : RT @exmpatia: ricordando quando iwaizumi frustrato a fine partita perché credeva di non essere stato abbastanza, di non essere stato l'asso… - TaeTaeBear_3 : RT @Esty9597: Conclusioni/consigli sulla storia di Kook di I'm fine -In presenza degli adulti, in particolare del preside e del padre di… - PetrazzuoloF : RT @GlosweetyGlo: Le inchieste della Magistratura sono in corso. Ad oggi, abbiamo una sola certezza. Sulla fine dei 49 milioni, Salvini ha… - zayhogws : RT @exmpatia: ricordando quando iwaizumi frustrato a fine partita perché credeva di non essere stato abbastanza, di non essere stato l'asso… -

Ultime Notizie dalla rete : Sulla fine Alessandro Di Battista, il sondaggio sulla fine del M5s: "Sarà scissione" Liberoquotidiano.it Decreti sicurezza, i 5 Stelle provano a far saltare l’accordo

L’ultima motivazione, non ufficiale, per giustificare l’ennesimo slittamento riguarda ovviamente Matteo Salvini. Sabato il leader della Lega sarà a Catania per l’udienza preliminare sul caso della nav ...

Roma, l'agente di Diawara sbotta: "Si faccia chiarezza sul suo futuro" - Sportmediaset

Risolta, almeno per il momento, la grana Dzeko, la Roma dei fare i conti con quella relativa a Amadou Diawara. Vedi anche roma Roma, Fienga: 'Fonseca non è in discussione e Dzeko resta capitano, Parat ...

L’ultima motivazione, non ufficiale, per giustificare l’ennesimo slittamento riguarda ovviamente Matteo Salvini. Sabato il leader della Lega sarà a Catania per l’udienza preliminare sul caso della nav ...Risolta, almeno per il momento, la grana Dzeko, la Roma dei fare i conti con quella relativa a Amadou Diawara. Vedi anche roma Roma, Fienga: 'Fonseca non è in discussione e Dzeko resta capitano, Parat ...