Suicide Squad 2, James Gunn difende Harley Quinn dagli haters: "È il mio personaggio preferito" (Di lunedì 28 settembre 2020) Il regista di The Suicide Squad, nuovo atteso film DC, ha difeso sui social il personaggio di Harley Quinn attaccato ingiustamente dagli haters sul web. James Gunn ha dovuto difendere la scelta di includere Harley Quinn, interpretata da Margot Robbie, nel nuovo film del DC Extended Universe Suicide Squad: Missione Suicida, dopo alcune critiche ricevute sui social in merito a questa scelta. Dopo che Warner Bros. ha affidato il reboot di Suicide Squad a James Gunn, il regista ha avuto la libertà di poter includere tutti i personaggi che desiderava nella nuova sceneggiatura di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 settembre 2020) Il regista di The, nuovo atteso film DC, ha difeso sui social ildiattaccato ingiustamentesul web.ha dovutore la scelta di includere, interpretata da Margot Robbie, nel nuovo film del DC Extended Universe: Missione Suicida, dopo alcune critiche ricevute sui social in merito a questa scelta. Dopo che Warner Bros. ha affidato il reboot di, il regista ha avuto la libertà di poter includere tutti i personaggi che desiderava nella nuova sceneggiatura di ...

NetflixIT : Filmoni ed emozioni: Le strade del male Interstellar Azione e pim pum pam: Django Unchained Suicide Squad Da gu… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Suicide Squad 2, James Gunn difende Harley Quinn dagli haters: 'È il mio personaggio preferito'… - rossano_jr : suicide squad HAHAHAHHAHA bagong experiment - ariannaresnati : comunque é colpa di suicide squad se dal 2016 mi piacciono solo tipi toxic come daddy joker - Margaretk56 : RT @_DCBRASIL: Nova imagem de Margot Robbie como Harley Quinn no filme de The Suicide Squad #HarleyQuinn #TheSuicideSquad -

Ultime Notizie dalla rete : Suicide Squad Suicide Squad 2, James Gunn difende Harley Quinn dagli haters: "È il mio personaggio preferito" Movieplayer.it Lo splendido paesino arrampicato sulla collina: il panorama sembra un presepe

È poesia o solo televisione? Poco importa: Che Ci Faccio Qui è splendido Il programma di Rai3 di Domenico Iannacone si conferma in stato di grazia e mette in crisi una storica discussione intellettual ...

The Suicide Squad: Sean Gunn sulle differenze tra Weasel e Rocket Raccoon

Sean Gunn ha parlato delle differenze tra Weasel - il personaggio che interpreta in The Suicide Squad: Missione suicida, e Rocket Raccoon ...

È poesia o solo televisione? Poco importa: Che Ci Faccio Qui è splendido Il programma di Rai3 di Domenico Iannacone si conferma in stato di grazia e mette in crisi una storica discussione intellettual ...Sean Gunn ha parlato delle differenze tra Weasel - il personaggio che interpreta in The Suicide Squad: Missione suicida, e Rocket Raccoon ...