Striscia la Notizia fa 33 anni Antonio Ricci | «Saremo la voce dell’insofferenza» – Video

(Di lunedì 28 settembre 2020)la Notizie, Ficarra e Picone con le veline Trentatrédila(mica bau bau micio micio). E, ideatore del longevo tg satirico, ci scherza: “Non siamo ancora pronti per la crocifissione“. Il programma di Canale5, che ha fatto della tradizione e dello sguardo all’attualità un proprio punto di forza, tornerà in tv stasera alle 20.35 con il consueto carico di servizi, gag, inchieste e provocazioni. Ma anche con un titolo volutamente allusivo rispetto al particolare momento presente: Ladell’insofferenza. “L’insofferenza è quella con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Insofferenza per la mascherina, insofferenza per il distanziamento, insofferenza per tutto ...