Striscia la notizia | chi è la nuova inviata Angelica Massera

(Di lunedì 28 settembre 2020) Tra le novità dila, la cui 33esima edizione avrà inizio stasera, lunedì 28 settembre 2020 (live su TvBlog) su Canale 5, c’è. Si tratta di una, o meglio di ‘un’delle mamme’ che si occuperà dei problemi relativi a scuola e bullismo. Nella puntata di stasera, in realtà, esordirà nei panni della ministra SupercAzzolina pronta a dare la sua originalissima soluzione ai problemi del mondo scolastico. Si tratta, evidentemente, della parodia della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. La, romana classe 1985, lavora da anni come attrice e comica in tv (Avanti un altro), e dal 2016 racconta lavita ...