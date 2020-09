Stato d’emergenza in Toscana: danni maltempo dal 24 al 26 settembre (Di lunedì 28 settembre 2020) L'atto è conseguente agli eventi meteo dal 24 al 26 settembre che hanno interessato alcuni territori in Toscana e in particolare quello livornese (Rosignano), Grosseto, Pisa, Siena e la Città metropolitana di Firenze Leggi su firenzepost (Di lunedì 28 settembre 2020) L'atto è conseguente agli eventi meteo dal 24 al 26che hanno interessato alcuni territori ine in particolare quello livornese (Rosignano), Grosseto, Pisa, Siena e la Città metropolitana di Firenze

VittorioSgarbi : Il Governo revochi lo stato di emergenza. Ecco il testo della risoluzione presentata in Parlamento.… - HuffPostItalia : Freno d'emergenza per lo stato di diritto: la via soft di Berlino per sbloccare il Recovery Fund - HuffPostItalia : Vittorio Sgarbi: 'Hanno sostituito Dio con il vaccino. Revocate lo stato d'emergenza' - FirenzePost : Stato d’emergenza in Toscana: danni maltempo dal 24 al 26 settembre - TommyBrain : DIEGO FUSARO: Gravissimo! Il governo medita una nuova proroga dello stato d'emergenza dopo ottobre!' -

Ultime Notizie dalla rete : Stato d’emergenza Coronavirus: Salvini, 'sì a stato emergenza se ci sono motivi' Affaritaliani.it