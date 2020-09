Stati Uniti, New York Times: “Trump non ha pagato tasse per anni” (Di lunedì 28 settembre 2020) Un nuovo scoop del New York Times mette nei guai il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo quanto riportato dal quotidiano americano, Trump non avrebbe pagato tasse federali sul reddito “per almeno dieci degli ultimi quindici anni. Nel 2016 e nel 2017 invece, nei primi due anni alla Casa Bianca, avrebbe pagato solo 1.500 dollari di tasse. Il Nyt riporta che il tycoon è riuscito a eludere il fisco statunitense dichiarando maggiori perdite rispetto ai profitti nelle tante società di cui è in possesso. Trump “è un uomo d’affari – si legge sul New York Times – che incassa centinaia di milioni di dollari l’anno, ma accumula perdite croniche per ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 settembre 2020) Un nuovo scoop del Newmette nei guai il presidente degliDonald Trump. Secondo quanto riportato dal quotidiano americano, Trump non avrebbefederali sul reddito “per almeno dieci degli ultimi quindici anni. Nel 2016 e nel 2017 invece, nei primi due anni alla Casa Bianca, avrebbesolo 1.500 dollari di. Il Nyt riporta che il tycoon è riuscito a eludere il fisco statunitense dichiarando maggiori perdite rispetto ai profitti nelle tante società di cui è in possesso. Trump “è un uomo d’affari – si legge sul New– che incassa centinaia di milioni di dollari l’anno, ma accumula perdite croniche per ...

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Stati Uniti, la coppia Biden-Harris avanti nei sondaggi di dieci punti la Repubblica Mike Pompeo in Vaticano «nonostante» la Cina

Le distanze di visione geopolitica, in particolare sulla Cina, non chiuderanno al Segretario di Stato USA Mike Pompeo, nei prossimi giorni a Roma, le ...

Europe C-19, cinque registi raccontano la pandemia

ROMA, 28 SET - Al via le riprese di Europe C-19, docufilm collettivo di cinque grandi autori europei chiamati a raccontare i drammi e le rivoluzioni causate dalla pandemia nei propri paesi, ciascuno d ...

