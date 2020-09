Star Trek: William Shatner offeso da un video deepfake (Di lunedì 28 settembre 2020) William Shatner ha criticato online un video deepfake di Star Trek che mostrava gli attori originali della saga al posto dei protagonisti del film di J.J. Abrams. Star Trek è stato al centro di un nuovo video deepfake che ha offeso una delle Star della saga originale: William Shatner. L'attore ha infatti espresso pubblicamente la sua disapprovazione nei confronti del montaggio in cui si sono sostituiti i volti dei protagonisti del film di J.J. Abrams con quelli degli interpreti della serie originale. Il lavoro compiuto da Futuring Machine e condiviso su YouTube è stato compiuto utilizzando sequenze tratte dalla serie televisiva classica ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 settembre 2020)ha criticato online undiche mostrava gli attori originali della saga al posto dei protagonisti del film di J.J. Abrams.è stato al centro di un nuovoche hauna delledella saga originale:. L'attore ha infatti espresso pubblicamente la sua disapprovazione nei confronti del montaggio in cui si sono sostituiti i volti dei protagonisti del film di J.J. Abrams con quelli degli interpreti della serie originale. Il lavoro compiuto da Futuring Machine e condiviso su YouTube è stato compiuto utilizzando sequenze tratte dalla serie televisiva classica ...

