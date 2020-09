Spiagge pulite? In Italia i rifiuti sono fino a 30 volte in più rispetto al valore soglia europeo (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – Meno di 20 rifiuti marini ogni 100 metri lineari di costa per considerare una spiaggia in buono stato ambientale. È il valore soglia o il target di riferimento stabilito a livello europeo, e recentemente pubblicato dalla Commissione EU, per definire una spiaggia pulita. “Un traguardo ambizioso in particolare per i Paesi euro-mediterranei”, segnala una nota Ispra/Snpa, dove le concentrazioni di rifiuti spiaggiati risultano marcatamente più elevate rispetto a quelle di altri mari europei (Mediterraneo: 274 oggetti/100 metri; Mar Baltico: 40 oggetti/100 m; Mar Nero: 104 oggetti/100 m).I RIFIUTI SULLE SPIAGGE ITALIANE Leggi su dire (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – Meno di 20 rifiuti marini ogni 100 metri lineari di costa per considerare una spiaggia in buono stato ambientale. È il valore soglia o il target di riferimento stabilito a livello europeo, e recentemente pubblicato dalla Commissione EU, per definire una spiaggia pulita. “Un traguardo ambizioso in particolare per i Paesi euro-mediterranei”, segnala una nota Ispra/Snpa, dove le concentrazioni di rifiuti spiaggiati risultano marcatamente più elevate rispetto a quelle di altri mari europei (Mediterraneo: 274 oggetti/100 metri; Mar Baltico: 40 oggetti/100 m; Mar Nero: 104 oggetti/100 m).I RIFIUTI SULLE SPIAGGE ITALIANE

eccotuttotorna : #puliamoilmondo ?? Anche il #progettoECCO, in quattro regioni italiane, con sacchi e guanti per lasciare parchi, la… - Ossmeteobargone : RT @ansa_ambiente: Meno di 20 #rifiuti ogni 100 metri di #costa: è questa la soglia fissata a livello #UE per mantenere pulite le #spiagge… - alcinx : RT @ansa_ambiente: Meno di 20 #rifiuti ogni 100 metri di #costa: è questa la soglia fissata a livello #UE per mantenere pulite le #spiagge… - ansa_ambiente : Meno di 20 #rifiuti ogni 100 metri di #costa: è questa la soglia fissata a livello #UE per mantenere pulite le… - GoriAcqua : RT @ansa_ambiente: L’#UnioneEuropea fissa la soglia per mantenere pulite le #spiagge europee. Il valore limite, meno di 20 #rifiuti ogni 10… -

Ultime Notizie dalla rete : Spiagge pulite Spiaggia pulita? Solo se ci sono meno di 20 rifiuti ogni 100 mt Adnkronos Viterbo: Coronavirus, Asl di Viterbo: 3 casi accertati

3 casi accertati di positività al COVID-19 sono stati comunicati, entro le ore 11, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo. Gli ultimi refer ...

Il bilancio di Puliamo il Mondo 2020: 300 mila partecipanti per ripulire l’Italia dai rifiuti

Lo slogan era “Per eliminare le tossine a volte basta il cestino” e, invece, la macchina di Puliamo il Mondo non è stata fermata nemmeno dalla pandemia: Il bilancio di Puliamo il Mondo 2020: 300 mila ...

3 casi accertati di positività al COVID-19 sono stati comunicati, entro le ore 11, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo. Gli ultimi refer ...Lo slogan era “Per eliminare le tossine a volte basta il cestino” e, invece, la macchina di Puliamo il Mondo non è stata fermata nemmeno dalla pandemia: Il bilancio di Puliamo il Mondo 2020: 300 mila ...