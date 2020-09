Soul: ecco Burrow, il corto Pixar che accompagnerà l'uscita del film (Di lunedì 28 settembre 2020) Annunciato Burrow, nuovo corto Pixar della serie SparkShorts che precederà la proiezione di Soul nei cinema. Pixar Animation Studios ha annunciato su Twitter che il corto Burrow precederà l'uscita del lungometraggio Soul al cinema, in uscita nei prossimi mesi. Burrow segue la storia di una coniglietta che cerca di costruire la tana dei suoi sogni, ma finisce per sbaglio nella casa dei vicini. Il corto in 2D è diretto dall'animatrice di Coco Madeline Sharafian e prodotto da Mike Capbarat. Il corto durerà 6 minuti. Il programma della Pixar SparkShorts, di cui fa parte anche Burrow, consiste nel dare ai ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 settembre 2020) Annunciato, nuovodella serie SparkShorts che precederà la proiezione dinei cinema.Animation Studios ha annunciato su Twitter che ilprecederà l'del lungometraggioal cinema, innei prossimi mesi.segue la storia di una coniglietta che cerca di costruire la tana dei suoi sogni, ma finisce per sbaglio nella casa dei vicini. Ilin 2D è diretto dall'animatrice di Coco Madeline Sharafian e prodotto da Mike Capbarat. Ildurerà 6 minuti. Il programma dellaSparkShorts, di cui fa parte anche, consiste nel dare ai ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Soul: ecco Burrow, il corto Pixar che accompagnerà l'uscita del film

Un piccolo e irresistibile coniglio è il protagonista di Burrow di Madeline Sharafian, il nuovo cortometraggio targato Disney Pixar che accompagna Soul, in sala a novembre.

West Side Story, Soul, Assassinio sul Nilo: come si presenta adesso il calendario Disney

Il Coronavirus continua a influenzare i calendari cinematografici, e questa volta sono i film Marvel Black Widow, Shang-Chi e Gli Eterni a farne le spese, ma non solo: diamo uno sguardo al nuovo calen ...

