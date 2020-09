Sospese per il Covid le domeniche gratuite nei musei (Di lunedì 28 settembre 2020) Con un'ordinanza pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il Ministero della Salute ha sospeso le prime domeniche del mese a ingresso gratuito nei musei e luoghi culturali per l'epidemia del Coronavirus 'in considerazione dell'evolversi ... Leggi su globalist (Di lunedì 28 settembre 2020) Con un'ordinanza pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il Ministero della Salute ha sospeso le primedel mese a ingresso gratuito neie luoghi culturali per l'epidemia del Coronavirus 'in considerazione dell'evolversi ...

pisto_gol : Secondo il Fatto Quotidiano, a firma Antonio Massari, le indagini sul caso-Suarez non sono state sospese, ma riprog… - Agenzia_Ansa : #Maltempo, Capri isolata: onde alte fino a tre metri. Sospese tutte le corse marittime da e per la terraferma, i co… - globalistIT : Sospese per il Covid le domeniche gratuite nei musei - tomasa_zanda : RT @ScuolaNoCovid: #Fauci: Dati sono ormai buoni per affermare che il #COVID19 si trasmette in via aerea. Le goccioline restano sospese in… -

Ultime Notizie dalla rete : Sospese per Sospese le lezioni per Covid-19 in una classe delle primarie. Un solo alunno positivo L'Eco Vicentino Nazionale, Mancini: "Fiducia nei giovani, possiamo ancora migliorare"

Il ct, presente alla cerimonia di consegna dei premi "Manlio Scopigno" ad Amatrice, ha parlato degli azzurri: "Bisogna far capire ai ...

SERIE D (GIRONE G): le statistiche della 1a giornata

Nella 1a giornata di campionato di serie D, girone G, due gare non si sono disputate: Afragolese-Team Nuova Florida gara rinviata al 7 ottobre e Nocerina-Giugliano, sospesa al 15' del primo ...

Il ct, presente alla cerimonia di consegna dei premi "Manlio Scopigno" ad Amatrice, ha parlato degli azzurri: "Bisogna far capire ai ...Nella 1a giornata di campionato di serie D, girone G, due gare non si sono disputate: Afragolese-Team Nuova Florida gara rinviata al 7 ottobre e Nocerina-Giugliano, sospesa al 15' del primo ...