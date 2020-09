Sondaggio Swg per Mentana, dopo le regionali gode solo la Meloni: pronto il sorpasso al M5s, quanto guadagna (Di lunedì 28 settembre 2020) Passate le elezioni regionali, al Tg di La7 è tornato il Sondaggio Swg appositamente confezionato per Enrico Mentana . dopo quattro settimane di silenzio sono quindi tornate le intenzioni di voto degli italiani: la variazione più ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Passate le elezioni, al Tg di La7 è tornato ilSwg appositamente confezionato per Enricoquattro settimane di silenzio sono quindi tornate le intenzioni di voto degli italiani: la variazione più ...

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio Swg Sondaggio Swg per Mentana, dopo le regionali gode solo la Meloni: pronto il sorpasso al M5s, quanto guadagna Liberoquotidiano.it Sondaggi, la Lega crolla al 23,8%. Giù FI FdI vola ed è a un passo dal M5S

Tonfo della Lega, balzo di Fratelli d'Italia ormai a un passo dal Movimento 5 Stelle. Sono i principali dati del sondaggio Swg per il telegiornale de La7.

Sondaggi La7, La Lega flette. Il tonfo di Salvini

Dopo Regionali amaro per la Lega, che perde consensi a favore di FdI. Il sondaggio di Swg per il Tg 7 di Enrico Mentana mostra una flessione del Carroccio che dal 26,3% scende al 23,8% (-2,5), ma ad ...

