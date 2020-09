Sondaggio Swg: Lega perde il 2,5% in un mese, Meloni agguanta i 5 stelle (Di lunedì 28 settembre 2020) La Lega non cresce più. Ma la riduzione del consenso nei confronti del Carroccio non giova particolarmente al governo. O meglio, ai partiti di maggioranza. A trarre vantaggio dallo stop dell’avanzata del partito di Salvini, secondo il Sondaggio di Swg per La7, è solo Giorgia Meloni. Il suo partito, Fratelli d’Italia, ha quasi raggiunto i 5 stelle quanto a indice di gradimento. Perché le due compagini abbiano la stessa percentuale manca appena uno 0,2%.Ma vediamo i numeri. La Lega perde in un mese il 2,5%, fermandosi al 23,8%. Il 31 agosto il consenso per il partito di Salvini era stimato al 26,3% Il Pd (al 20,1%) guadagna appena lo 0,1% rispetto all’ultima rilevazione di quattro settimane fa.I cinque stelle ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Lanon cresce più. Ma la riduzione del consenso nei confronti del Carroccio non giova particolarmente al governo. O meglio, ai partiti di maggioranza. A trarre vantaggio dallo stop dell’avanzata del partito di Salvini, secondo ildi Swg per La7, è solo Giorgia. Il suo partito, Fratelli d’Italia, ha quasi raggiunto i 5quanto a indice di gradimento. Perché le due compagini abbiano la stessa percentuale manca appena uno 0,2%.Ma vediamo i numeri. Lain unil 2,5%, fermandosi al 23,8%. Il 31 agosto il consenso per il partito di Salvini era stimato al 26,3% Il Pd (al 20,1%) guadagna appena lo 0,1% rispetto all’ultima rilevazione di quattro settimane fa.I cinque...

