Sondaggio: secondo il 46% l’obiettivo del Napoli è almeno nei primi tre posti (Di martedì 29 settembre 2020) secondo voi, quale può essere l’obiettivo del Napoli? I primi tre posti (46%) Al massimo il quarto posto (31%) Lo scudetto (22%) Foto: Napoli logo L'articolo Sondaggio: secondo il 46% l’obiettivo del Napoli è almeno nei primi tre posti proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 settembre 2020)voi, quale può essere l’obiettivo del? Itre(46%) Al massimo il quarto posto (31%) Lo scudetto (22%) Foto:logo L'articoloil 46% l’obiettivo delneitreproviene da Alfredo Pedullà.

CarpaneseSilva1 : RT @AzzurraBarbuto: Secondo un sondaggio diffuso da Repubblica Conte e Di Maio sarebbero i leader più amati del M5S. Mica male essere i men… - mitsouko1 : RT @AzzurraBarbuto: Secondo un sondaggio diffuso da Repubblica Conte e Di Maio sarebbero i leader più amati del M5S. Mica male essere i men… - aniello7779 : Se questo sondaggio lo facesse uno più seguito di me sarebbe più opportuno Secondo me è il vero quesito per ritrao… - lorenzmariapia : RT @AzzurraBarbuto: Secondo un sondaggio diffuso da Repubblica Conte e Di Maio sarebbero i leader più amati del M5S. Mica male essere i men… - beppebalestro : RT @AzzurraBarbuto: Secondo un sondaggio diffuso da Repubblica Conte e Di Maio sarebbero i leader più amati del M5S. Mica male essere i men… -