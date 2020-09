Sondaggi, la Lega perde il 2,5% in un mese. In calo anche Forza Italia (-0,5%), mentre Fdi guadagna l’1,4%. Stabili le altre forze politiche (Di lunedì 28 settembre 2020) Un meno 2,5%. Tanto la Lega lascia sul terreno nel giro di un mese. Nell’ultima rilevazione di Swg per La7 sulle intenzioni di voto degli Italiani, il Carroccio risulta aver perso quota fino al 23,8%, mentre poco meno di un mese fa – il 31 agosto – era dato al 26,3%. calo consistente registrato anche da Forza Italia che perde, in un mese, mezzo punto percentuale, scendendo findo al 5,8%. Parallelamente a queste perdite, Fratelli d’Italia continua a crescere gradualmente: il partito di Giorgia Meloni nel giro di un mese si porta a casa un +1,4% nei Sondaggi di Swg, attestandosi così al 15,8%, quasi al livello del M5s. In ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 settembre 2020) Un meno 2,5%. Tanto lalascia sul terreno nel giro di un. Nell’ultima rilevazione di Swg per La7 sulle intenzioni di voto deglini, il Carroccio risulta aver perso quota fino al 23,8%,poco meno di unfa – il 31 agosto – era dato al 26,3%.consistente registratodache, in un, mezzo punto percentuale, scendendo findo al 5,8%. Parallelamente a queste perdite, Fratelli d’continua a crescere gradualmente: il partito di Giorgia Meloni nel giro di unsi porta a casa un +1,4% neidi Swg, attestandosi così al 15,8%, quasi al livello del M5s. In ...

borghi_claudio : Passate le elezioni allora vogliamo vedere se i sondaggi servono a qualcosa? Prendiamo il nostro amico PAGNONCELLI… - HuffPostItalia : Sondaggi La7, La Lega flette. Il tonfo di Salvini - MicheleAnnibale : RT @La7tv: #tgla7 Ultimi sondaggi SWG: -2,5% per la #Lega - mattiadiberti : RT @matteodipaolo89: Editoriale sui sondaggi SWG con la Lega in crollo - matteodipaolo89 : Editoriale sui sondaggi SWG con la Lega in crollo -