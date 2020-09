“Solo dei pazzi fischierebbero rigori così”. La Premier scopre la follia del fallo di mano involontario (Di lunedì 28 settembre 2020) In Inghilterra quella cosa obbrobriosa che è il fallo di mani involontario in area che si trasforma in rigore grazie alla Var inappuntabile si chiama “handball”. La Serie A è un paio di anni che ci fa i conti: rigori incredibili, attaccanti che tirano al corpo dei difensori cercando di colpirne le braccia, consci che la “giustizia” farà il suo corso ineluttabile. Ora – pare – in Italia le nuove linee guida arbitrali dovrebbero ammorbidire il concetto. Ma in Premier sono in pieno “drama”, come dicono loro. Dopo il clamoroso rigore assegnato ieri al Newcastle per un incredibile “handball” di Eric Dier mentre era girato, in volo, e a distanza ravvicinata, sui media britannici è scattato il dibattito: come è possibile fischiare ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 settembre 2020) In Inghilterra quella cosa obbrobriosa che è ildi maniin area che si trasforma in rigore grazie alla Var inappuntabile si chiama “handball”. La Serie A è un paio di anni che ci fa i conti:incredibili, attaccanti che tirano al corpo dei difensori cercando di colpirne le braccia, consci che la “giustizia” farà il suo corso ineluttabile. Ora – pare – in Italia le nuove linee guida arbitrali dovrebbero ammorbidire il concetto. Ma insono in pieno “drama”, come dicono loro. Dopo il clamoroso rigore assegnato ieri al Newcastle per un incredibile “handball” di Eric Dier mentre era girato, in volo, e a distanza ravvicinata, sui media britannici è scattato il dibattito: come è possibile fischiare ...

