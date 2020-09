Snapdragon 875: ulteriori dettagli sulle fonderie (Di lunedì 28 settembre 2020) Il nuovo SoC Snapdragon 875, progettato per la fascia alta, farà presto la sua comparsa nel mercato globale ed ecco alcune informazioni importanti. Snapdragon 875 – Processo costruttivo, fonderie e partner Nel precedente articolo abbiamo discusso della scelta, fatta da Qualcomm e Samsung, per il potenziamento dei SoC. Diversamente da quanto annunciato in precedenza, sembrerebbe che Qualcomm abbia deciso di optare per una tecnica di “produzione mista”. Il colosso californiano, infatti, ha deciso di commissionare a Samsung e TSMC la produzione dei SoC Snapdragon 875. Questa scelta, secondo le informazioni attualmente disponibili, è dettata dall’elevato numero di ordini che TSMC sta fronteggiando. Stando ai dati a nostra disposizione: l’alto numero di ordini dipende dalle ... Leggi su windowsinsiders (Di lunedì 28 settembre 2020) Il nuovo SoC875, progettato per la fascia alta, farà presto la sua comparsa nel mercato globale ed ecco alcune informazioni importanti.875 – Processo costruttivo,e partner Nel precedente articolo abbiamo discusso della scelta, fatta da Qualcomm e Samsung, per il potenziamento dei SoC. Diversamente da quanto annunciato in precedenza, sembrerebbe che Qualcomm abbia deciso di optare per una tecnica di “produzione mista”. Il colosso californiano, infatti, ha deciso di commissionare a Samsung e TSMC la produzione dei SoC875. Questa scelta, secondo le informazioni attualmente disponibili, è dettata dall’elevato numero di ordini che TSMC sta fronteggiando. Stando ai dati a nostra disposizione: l’alto numero di ordini dipende dalle ...

Ultime Notizie dalla rete : Snapdragon 875 Snapdragon 875, niente da fare per TSMC: produzione affidata interamente a Samsung? Hardware Upgrade Snapdragon 750G, nuovo chip 5G di Qualcomm

Qualcomm ha svelato il nuovo processore Snapdragon 750G con modem 5G integrato che verrà utilizzato nei futuri smartphone di fascia media. Qualcomm ha annunciato un nuovo processore mobile con modem 5 ...

Nuove indiscrezioni anticipano le specifiche per Snapdragon 875 e 775

I chipset Snapdragon 875 e Snapdragon 775 sono i prossimi prodotti di Qualcomm. Nuove indiscrezioni rivelano alcune informazioni sui SoC.

