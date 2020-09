Sindaco muore di Covid: i cittadini lo omaggiano rieleggendolo dopo la morte (Di lunedì 28 settembre 2020) I suoi concittadini erano così soddisfatti del suo operato che dopo la morte lo hanno rieletto. E’ accaduto a Deveselu, piccolo comune a Sud della Romania, dove il primo cittadino è stato rieletto alle elezioni municipali nonostante fosse morto 11 giorni fa a causa del Covid-19. Ion Aliman e’ deceduto lo scorso 17 settembre a soli 57 anni dopo aver contratto il coronavirus e per omaggiarlo gli aventi diritto hanno riconfermato il suo mandato, con 1.057 voti a favore su 1.600. Una elezione a forte valenza simbolica, al termine della quale la popolazione si e’ recata sulla sua tomba, nel cimitero comunale, per celebrare la vittoria dell’amato primo cittadino. “Siamo andati a congratularci con lui” ha scritto su Facebook una residente di Deveselu, ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) I suoi conerano così soddisfatti del suo operato chelalo hanno rieletto. E’ accaduto a Deveselu, piccolo comune a Sud della Romania, dove il primo cittadino è stato rieletto alle elezioni municipali nonostante fosse morto 11 giorni fa a causa del-19. Ion Aliman e’ deceduto lo scorso 17 settembre a soli 57 anniaver contratto il coronavirus e per omaggiarlo gli aventi diritto hanno riconfermato il suo mandato, con 1.057 voti a favore su 1.600. Una elezione a forte valenza simbolica, al termine della quale la popolazione si e’ recata sulla sua tomba, nel cimitero comunale, per celebrare la vittoria dell’amato primo cittadino. “Siamo andati a congratularci con lui” ha scritto su Facebook una residente di Deveselu, ...

