Simone Inzaghi: “Il mercato? Siamo in ritardo. Nessuna fretta per il rinnovo” (Di lunedì 28 settembre 2020) L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, è stato oggi ad Amatrice per la consegna del Premio Manlio Scopigno e Felice Pulici. Il tecnico ha parlato di mercato e rinnovo del contratto: “Stiamo lavorando per migliorare la rosa. Ci sono cessioni che non si sbloccano e ci stanno rallentando il mercato. Siamo in ritardo, dobbiamo lavorare bene in questi giorni. Peccato che non avremo a disposizione nuovi acquisti contro Atalanta e Inter. Siamo corti, anche Luiz Felipe è infortunato. Ma sono convinto che dopo il mercato e la sosta saremo più completi.Andreas Pereira? Lo conosco, è un giocatore di qualità che ci potrebbe aiutare tantissimo. Non mi va di parlare di calciatori che ora non sono nostri. Abbiamo la ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 settembre 2020) L’allenatore della Lazio,, è stato oggi ad Amatrice per la consegna del Premio Manlio Scopigno e Felice Pulici. Il tecnico ha parlato die rinnovo del contratto: “Stiamo lavorando per migliorare la rosa. Ci sono cessioni che non si sbloccano e ci stanno rallentando ilin, dobbiamo lavorare bene in questi giorni. Peccato che non avremo a disposizione nuovi acquisti contro Atalanta e Inter.corti, anche Luiz Felipe è infortunato. Ma sono convinto che dopo ile la sosta saremo più completi.Andreas Pereira? Lo conosco, è un giocatore di qualità che ci potrebbe aiutare tantissimo. Non mi va di parlare di calciatori che ora non sono nostri. Abbiamo la ...

