Sigilli al centro d’igiene mentale a Sarno | Malangone | “Subito un incontro”

(Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un incontro urgente per il futuro deld’igienedi. A chiederlo è la Uil Fpl provinciale, a luce deialla struttura dopo l’ispezione dei carabinieri del Nas. “Abbiamo appreso della vicenda dai nostri iscritti e chiediamo chiarezza – ha detto il segretario provinciale del comparto sanità, Antonio. Voglio un confronto per organizzare al meglio il servizio ad oggi trasferito presso l’ospedale “Martiri del Villa Malta”. Pertanto, dal 9 settembre scorso, attendiamo una convocazione dal responsabile del Dipartimento di Salutedell’Asl, Giulio Corrivetti, per intraprendere azioni e strategie utili al miglioramento del ...

