"S'i fosse medico mi toccherei": Agostinelli riscrive Angiolieri e Leopardi per il 2020 (Di lunedì 28 settembre 2020) di Daniele Luti S'i fosse virus invaderei lo mondo S'i fosse medico mi toccherei S'i fosse 'n quarantena impazzirei S'i fosse Johnson manderei 'n profondo. S'i fosse Trump mi farei un po' tondo Ché l'... Leggi su globalist (Di lunedì 28 settembre 2020) di Daniele Luti S'ivirus invaderei lo mondo S'imiS'i'n quarantena impazzirei S'iJohnson manderei 'n profondo. S'iTrump mi farei un po' tondo Ché l'...

fasulo_antonio : La febbre per stanchezza. Non sapevo che fosse medico. #Salvinivergognati #28settembre #SalviniPagliaccio - globalistIT : - OnceUponATeddy : @zingarella_a_ @lapieppy Sì esatto, fosse la prima volta che succede una roba del genere, è sempre la stessa storia… - CommentoSolo : Nonna, come tutti gli anni, ha chiamato mamma per raccontarle, come ogni anno, la storia di quando è nata, nel 1966… - aprilclaws : @firelxrd @kimjongwaaae non lo so pensavo fosse un po' di tosse ma poi è diventata molta tosse e sono andata dal me… -

Ultime Notizie dalla rete : fosse medico Covid: i medici cubani arrivati per aiutare l'Italia candidati al Nobel per la Pace Vesuvio Live Pisa, cadavere in riva all’Arno: macabra scoperta

Una macabra scoperta a Pisa, più precisamente nel comune di Castelfranco di Sotto, sulla riva dell’Arno. Un passante si è imbattuto nel cadavere di un uomo che giaceva a pochissima distanza dal fiume.

Martellate alla moglie, i carabinieri di Brescello arrestano un uomo di 52 anni

BRESCELLO (Reggio Emilia) – Al culmine di una discussione ha impugnato il martello e ha colpito la moglie al volto e sul corpo tanto da farla ricoverare in ospedale, per poi nascondere l’arma e negare ...

Una macabra scoperta a Pisa, più precisamente nel comune di Castelfranco di Sotto, sulla riva dell’Arno. Un passante si è imbattuto nel cadavere di un uomo che giaceva a pochissima distanza dal fiume.BRESCELLO (Reggio Emilia) – Al culmine di una discussione ha impugnato il martello e ha colpito la moglie al volto e sul corpo tanto da farla ricoverare in ospedale, per poi nascondere l’arma e negare ...