Si barrica in casa e minaccia i carabinieri: paura a Roma (Di lunedì 28 settembre 2020) Panico a Roma. Un 40enne agli arresti domiciliari riceve la visita dei carabinieri e minaccia di farsi esplodere: edificio sgomberato. Il quartiere Romano di Tor Marancia è in preda al panico. Un uomo di 41 anni, attualmente agli arresti domiciliari ha minacciato i carabinieri, mettendo in pericolo tutta la zona. Intorno alle 18 il galeotto … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marina Forte su BlogLive.it.

