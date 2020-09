Serie D, i Promossi & Bocciati della prima giornata di campionato (Di lunedì 28 settembre 2020) La Serie D 2020-21 è ufficialmente partita in questo weekend, anche se ha dovuto fare a meno di 14 match. Vediamo quali formazioni nei vari gironi, dopo i primi 90 minuti della stagione, meritano di essere “promosse” e chi bocciate… Girone A – Comincia bene il Pont Donnaz HAE Promossi – Pont Donnaz HAE: comincia davvero bene l’avventura in questa edizione della Serie D per la formazione che, di fatto, rappresenta la Valle d’Aosta. Il 4-0 che impone al Chieri è un ottimo biglietto da visita. Caronnese: va bene, forse il neopromosso Derthona non era un ostacolo particolarmente complesso, ma la formazione affidata alle cure di mister Gatti ha il merito di non prendere l’impegno sottogamba chiudendo al meglio la prima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) LaD 2020-21 è ufficialmente partita in questo weekend, anche se ha dovuto fare a meno di 14 match. Vediamo quali formazioni nei vari gironi, dopo i primi 90 minutistagione, meritano di essere “promosse” e chi bocciate… Girone A – Comincia bene il Pont Donnaz HAE– Pont Donnaz HAE: comincia davvero bene l’avventura in questa edizioneD per la formazione che, di fatto, rappresenta la Valle d’Aosta. Il 4-0 che impone al Chieri è un ottimo biglietto da visita. Caronnese: va bene, forse il neopromosso Derthona non era un ostacolo particolarmente complesso, ma la formazione affidata alle cure di mister Gatti ha il merito di non prendere l’impegno sottogamba chiudendo al meglio la...

sportcampania1 : ?????? Promossi & Rimandati ? La nostra rubrica sulle compagini campane impegnate nel campionato di Serie D www.sportc… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Serie A: esordio con ko per lo Spezia, Sassuolo passa 4-1 Galabinov segna primo gol dei neo promossi, ma è show emiliani - AnsaLiguria : Serie A: esordio con ko per lo Spezia, Sassuolo passa 4-1. Galabinov segna primo gol dei neo promossi, ma è show em… - Ansa_ER : Serie A: esordio con ko per lo Spezia, Sassuolo passa 4-1. Galabinov segna primo gol dei neo promossi, ma è show em… - Fispic_official : Torball: #Picena, #Bergamo B e #Ciociaria promossi in serie A! ?????? #ascoli ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Promossi Promossi & Rimandati. Le squadre campane dopo l'esordio in Serie D sportcampania Cosa ha detto la seconda giornata della Roma: Borja Mayoral serve subito. E non solo

La Roma c'è, batte un colpo e anzi due, mette in difficoltà la Juventus e alla fine porta a casa un 2-2 che vale un punto guadagnato.

Fiuggi e Cassino battuti da due neo promosse alla prima giornata

I termali di Incocciati sorpresi dal Castelnuovo Vomano (0-1), gli azzurri di Grossi perdono il derby in casa dell'Insieme Formia (1-0) ...

La Roma c'è, batte un colpo e anzi due, mette in difficoltà la Juventus e alla fine porta a casa un 2-2 che vale un punto guadagnato.I termali di Incocciati sorpresi dal Castelnuovo Vomano (0-1), gli azzurri di Grossi perdono il derby in casa dell'Insieme Formia (1-0) ...