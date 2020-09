Serie C, si chiude con la vittoria della Juventus U23 sulla Pro Sesto la prima giornata (Di lunedì 28 settembre 2020) Il cammino della Juventus Under 23 nella stagione 2020/21 comincia con una vittoria. I ragazzi di Mister Zauli, dopo lo svantaggio iniziale - ospiti avanti al 20' con De Respinis - rimontano la Pro Sesto. Le firme sono di Alessandro Di Pardo e Felix Correia, per un successo meritato e che lascia al tecnico bianconero tanti spunti positivi.LA PARTITALa Juve vuole cominciare la sua stagione nel migliore dei modi e le prime giocate mostrano una squadra con le idee molto chiare. La prima occasione arriva dopo tre minuti, costruita sull'asse Felix Correia (per lui esordio in bianconero), Rafia. Il secondo lancia il primo, che mette in mezzo un pallone pericoloso, allontanato dalla difesa ospite. Un minuto dopo Alcibiade svetta su corner e incorna ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 settembre 2020) Il camminoUnder 23 nella stagione 2020/21 comincia con una. I ragazzi di Mister Zauli, dopo lo svantaggio iniziale - ospiti avanti al 20' con De Respinis - rimontano la Pro. Le firme sono di Alessandro Di Pardo e Felix Correia, per un successo meritato e che lascia al tecnico bianconero tanti spunti positivi.LA PARTITALa Juve vuole cominciare la sua stagione nel migliore dei modi e le prime giocate mostrano una squadra con le idee molto chiare. Laoccasione arriva dopo tre minuti, costruita sull'asse Felix Correia (per lui esordio in bianconero), Rafia. Il secondo lancia il primo, che mette in mezzo un pallone pericoloso, allontanato dalla difesa ospite. Un minuto dopo Alcibiade svetta su corner e incorna ...

ItaSportPress : Serie C, si chiude con la vittoria della Juventus U23 sulla Pro Sesto la prima giornata - - Roberta77779302 : CAN NON ESSERE TRISTE E'UN PECCATO CHE LA SERIE FINISCA COSI MA SI CHIUDE UNA PORTA E SI APRE UN PORTONE AUGURI BU… - PagineRomaniste : Serie A, #BolognaParma 4-1. Il derby emiliano chiude la seconda giornata di campionato #SerieA - GiuliaLaSala7 : RT @MasterAb88: #BayYanlis chiude ufficialmente in Turchia per Bassi ascolti. In attesa di vedere la serie in Italia, possiamo solo che au… - LoredanaFilipp8 : RT @StancatoElvira: Buongiorno non è vero che chiude per bassi ascolti!!! Chiude per altri motivi che a noi nn vengono comunicati. La seri… -