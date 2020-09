Serie C, è sempre più caos in casa Trapani: i granata rischiano la radiazione. Situazione e dettagli (Di lunedì 28 settembre 2020) È sempre più caos in casa Trapani.Ieri pomeriggio, i granata, non sono scesi in campo alla prima giornata di Serie C nel match casalingo contro la Casertana perché gli ispettori federali presenti al "Provinciale" hanno attestato che non sussistevano le condizioni per svolgere regolarmente la gara. I siciliani, infatti, non possedevano alcuni importanti documenti legati alla posizione del loro medico sociale. Questo "è solo l'ultimo capitolo di una vicenda che ormai va avanti da mesi, in Sicilia, con i giocatori che hanno messo in mora la società e cercano di svincolarsi prima della fine del mercato", scrive l'odierna edizione de Il Sole 24 Ore.Inizia nel modo più rocambolesco possibile il campionato del ... Leggi su mediagol (Di lunedì 28 settembre 2020) Èpiùin.Ieri pomeriggio, i, non sono scesi in campo alla prima giornata diC nel matchlingo contro la Casertana perché gli ispettori federali presenti al "Provinciale" hanno attestato che non sussistevano le condizioni per svolgere regolarmente la gara. I siciliani, infatti, non possedevano alcuni importanti documenti legati alla posizione del loro medico sociale. Questo "è solo l'ultimo capitolo di una vicenda che ormai va avanti da mesi, in Sicilia, con i giocatori che hanno messo in mora la società e cercano di svincolarsi prima della fine del mercato", scrive l'odierna edizione de Il Sole 24 Ore.Inizia nel modo più rocambolesco possibile il campionato del ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie sempre Serie A, Milan: contro il Crotone la seconda età media più bassa di sempre Pianeta Milan Aerei, sfiorata la collisione in volo tra due Boeing di Ryanair. Il rapporto choc spagnolo

Un controllore fresco di ferie, un altro appena entrato in servizio, un sistema anti-collisione a terra malfunzionante per tre volte in due giorni e una doppia indicazione identica che invece di risol ...

Riparte la scuola. Il messaggii dell'assessore Salierno: "Sono sempre al fianco di tutti voi"

Oggi, riaprono le scuole della città. Ecco il messagio dell'assessore alla pubblica istruzione, Marina Salierno. In questi lunghi mesi nei quali la nostra quotidianità è stata stravolta da un evento i ...

