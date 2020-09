Serie C, Codacons contro Eleven Sports: “Utenti danneggiati, azienda li risarcisca” (Di lunedì 28 settembre 2020) Domenica da incubo per buona parte di utenti di Eleven Sports.Disagi e sistema in tilt: è questo lo scenario palesatosi agli occhi degli utenti di Eleven Sports domenica 27 settembre che, a causa di un bug nel sistema, non hanno potuto usufruire del servizio acquistato, registrato problematiche di vario genere durante il pomeriggio di ieri. Una situazione segnalata da una buona fetta di consumatori al Codacons che, nelle scorse ore, hanno sottolineato l'impossibilità di seguire in diretta a causa di un malfunzionamento della piattaforma.Pronta la risposta del Codacons che a seguito dell'incresciosa vicenda ha invitato Eleven Sports a "riconoscere indennizzi automatici in favore dei propri clienti in relazione al disservizio registrato ... Leggi su mediagol (Di lunedì 28 settembre 2020) Domenica da incubo per buona parte di utenti di.Disagi e sistema in tilt: è questo lo scenario palesatosi agli occhi degli utenti didomenica 27 settembre che, a causa di un bug nel sistema, non hanno potuto usufruire del servizio acquistato, registrato problematiche di vario genere durante il pomeriggio di ieri. Una situazione segnalata da una buona fetta di consumatori alche, nelle scorse ore, hanno sottolineato l'impossibilità di seguire in diretta a causa di un malfunzionamento della piattaforma.Pronta la risposta delche a seguito dell'incresciosa vicenda ha invitatoa "riconoscere indennizzi automatici in favore dei propri clienti in relazione al disservizio registrato ...

