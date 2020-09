Serie B: tifosi senza mascherina, la Cremonese "richiude" lo stadio (Di lunedì 28 settembre 2020) La società lombarda, dopo aver tenuto d'occhio il comportamento dei suoi sostenitori in occasione del match di campionato contro il Cittadella, ha deciso di giocare a porte chiuse l'incontro di Coppa Italia con l'Arezzo: i tifosi non hanno rispettato le norme anti-Covid Leggi su repubblica (Di lunedì 28 settembre 2020) La società lombarda, dopo aver tenuto d'occhio il comportamento dei suoi sostenitori in occasione del match di campionato contro il Cittadella, ha deciso di giocare a porte chiuse l'incontro di Coppa Italia con l'Arezzo: inon hanno rispettato le norme anti-Covid

cronaca_news : Serie B: tifosi senza mascherina, la Cremonese 'richiude' lo stadio - Samuel_5Stelle : RT @CassioMagistris: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ Il M5S e la politica sono cose serie; Non si può pretendere che i tifosi rimangano tali se l… - serenel14278447 : Serie B: tifosi senza mascherina, la Cremonese 'richiude' lo stadio - GeaPilato : RT @CassioMagistris: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ Il M5S e la politica sono cose serie; Non si può pretendere che i tifosi rimangano tali se l… - danyluce1 : RT @CassioMagistris: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ Il M5S e la politica sono cose serie; Non si può pretendere che i tifosi rimangano tali se l… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie tifosi Classifica tifosi Serie A 2020-2021: La Juve doppia Inter e Milan Calcio e Finanza De Siervo: “No del CTS al 25% dei tifosi? Ci arriveremo per gradi”

ROMA – Intervenuto ai microfoni di Radio Uno l’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha parlato della decisione del Comitato Tecnico Scientifico di dire no al 25% dei tifosi prese ...

Coronavirus, il bollettino in Italia: 1.494 nuovi casi e 16 vittime

In calo i contagi rispetto a ieri, ma con 36 mila tamponi in meno. Crescono i ricoverati nei reparti Covid: +131 e 10 in terapia intensiva ...

ROMA – Intervenuto ai microfoni di Radio Uno l’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha parlato della decisione del Comitato Tecnico Scientifico di dire no al 25% dei tifosi prese ...In calo i contagi rispetto a ieri, ma con 36 mila tamponi in meno. Crescono i ricoverati nei reparti Covid: +131 e 10 in terapia intensiva ...